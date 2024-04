El marplatense Mauro Zelayeta se volvió viral. Después de hacer el famoso "escorpión" de René Higuita en un partido por la SuperLiga de España jugando para Pamesa Teruel encontró una repercusión que no esperaba.

En diálogo con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) desde tierras españolas el ex jugador de Once Unidos comentó que "en la jugada vi que la pelota me pasó y tiré el escorpión a ver si le pegaba. Salió bien. Se hizo viral rápidamente, primero casi termina en punto de una, pero después fue muy loco como se dio toda la jugada. Estaban todos riéndose en la tribuna. Ni bien le pego, veo que la gente grita y la pelota pasa, miré para la tribuna antes de seguir el punto. Después hubo bailecito, recordando que jugué al fútbol hasta los 16".

Fueron sólo unos segundos, pero su propio club se encargó de viralizarlo en redes con repercusiones que ni él mismo esperaba: "no pensé que se iba a ser tan viral, lo subieron muchas páginas, uno de los videos tiene un millón de visualizaciones. Me gusta que se sepa toda la historia y que salga de esa manera. Nunca había visto en el voley nadie que haga eso, capaz que le escribo a Higuita por redes para que lo vea", comentó entre risas.

Después de consagrarse campeón de la Liga de Voleibol Argentina con Ciudad Voley, decidió tener una experiencia fuera del país; por eso trata de aprovecharla: "Vine con el objetivo de salir de Argentina, vivir afuera y probar como es esto. Estando en Argentina o en Europa te pueden llamar igual de la Selección, pero quería hacer esa experiencia y vivir acá. Me sirvió mucho esta temporada. Es muy buena vidriera, creo que me ha ido bien, junto con los Panamericanos que tuve, fue un gran año en lo personal y jugar en otra posición fue otra buena experiencia".

Le tocó estar en los Panamericanos y cumplir con una destacada labor pero también vistió la camiseta nacional en la Volleyball Nation League (VNL): "Fue un orgullo enorme estar en la Selección estar de mi país, lleva una carga importante. Es muy lindo. Se que es muy difícil porque tengo grandes jugadores delante, estoy convocado para entrenar sabiendo el lugar que ocupo. Tengo bestias de compañeros que juegan en los mejores clubes del mundo. La Nation League fue algo muy lindo, estuvimos dos meses afuera por Canadá, Estados Unidos y toda Europa, conocí muchos lugares, vi a las mejores selecciones y jugadores. Tuve la suerte de compartir equipo con ellos", finalizó el marplatense.