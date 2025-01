Alvarado vuelve a ser noticia por presentar a un jugador que después decide jugar para otra institución. Primero fue el caso Batallini, pero esta vez la historia es distinta y el protagonista es Mauro Osores.

El marcador central permanecía en la ciudad desde el lunes, y había llegado con el contrato firmado a diferencia de Batallini, pero le comunicó a la Secretaría Técnica que por motivos personales decidía volver a Tucumán, confirmó el “Torito” mediante un comunicado de prensa.

Mientras tanto, en su provincia natal, lo vinculan con una posible llegada a San Martín para jugarle la venganza a Atlético Tucumán, con quien no finalizó bien la historia.

Luego de no ser convocado para una serie amistosa con el “Decano”, emitió un mensaje en donde confirmó que fue por dar positivo de COVID-19, aunque la dirigencia del club lo desmintió y contó su versión aclarando que el test dio negativo.

Osores parece ser que no quiere quedarse en el molde y por eso decide hacer kilómetros vuelta a su casa para ser la nueva cara del “Ciruja”.

Puede interesarte

Nos manifestó que no estaba convencido de estar en Mar del Plata. Nos sorprendió esa voluntad. Entiendo que si algún futbolista no quiere jugar en Alvarado, nadie lo va a obligar más allá de tener en lo legal todas las facultades para obligar a que se quedara. El club no está en ese camino”, contó Gustavo Noto.

Además, reconoció estar en la búsqueda para conseguir quien ocupe ese puesto ya que Alexis Matteo “quiere contar con seis marcadores centrales en el plantel”.