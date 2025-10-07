Mauricio Miori, volante categoría 2005 que arribó a principios de año a Kimberley, selló su vínculo con la institución hasta diciembre de 2027 luego de una gran temporada en el Torneo Federal A, donde se afirmó en el equipo titular. De esta manera, ya son tres los jugadores que aseguraron su continuidad en el plantel que milita en la tercera categoría del fútbol argentino de cara al próximo año.

Si bien el Dragón continúa transitando el camino por el segundo ascenso a la Primera Nacional, el departamento de fútbol también comienza a pensar en lo que vendrá. Primero fue Santiago Castillo, lo siguió Leonel Espinosa y ahora fue el turno de Miori, uno de los más regulares a lo largo de todo el certamen.

El ex Deportivo Norte, que inició sus trabajos de pretemporada junto a Esteban Erramuspe para competir en el certamen local, se ganó rápidamente la consideración de Mariano Mignini que lo convocó para el debut.

A partir de ahí, no salió más sino que muy por el contrario, se metió entre los once titulares hasta heredar la número 10 tras la salida de Ezequiel Goiburu. A ese buen despliegue, el joven mediocampista le sumó gol.

El primer tanto fue contra Sol de Mayo en la séptima fecha y sirvió para dar vuelta el resultado en Viedma, el segundo en la decimoprimera jornada contra el mismo rival en el encuentro que terminó en empate 2 a 2, y el último contra Cipolletti, para decretar un triunfo clave pensando en la clasificación y permanencia en la divisional.

Con ese recorrido y con el objetivo de fortalecer la idea base del club, el manager Juan Manuel Vuoso arregló todo para que Miori sea jugador de Kimberley por, al menos, dos temporadas más.