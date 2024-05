Mauricio Giganti, director técnico de Alvarado, habló con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre su regreso a entrenar y dirigir al plantel luego de contraer neumonía a mediados de abril. Además, analizó el presente del equipo tras el empate por 1-1 frente a Quilmes el pasado fin de semana.

El entrenador del “Torito” se mostró contento ante la recuperación para poder volver a estar presente con sus jugadores y dijo: “Hacía tiempo que no sentía esa felicidad de volver a una cancha, de sentir el olor del césped, del vestuario y la oficina. Estuve realmente muy bien cuidado, agradezco a la clínica, al club, a los jugadores y a otros entrenadores que me acompañaron”. Sin embargo, expresó como vivió la ausencia y contó: “No he faltado en 15 años como entrenador a un entrenamiento. No podía ayudar al equipo en estos momentos y era un dolor importante. Vi el partido con Ferro en la clínica y la pasé muy mal. En el partido contra San Miguel apagué el teléfono y mi mujer se fue al estadio y cuando volvió me contó que habíamos ganado”.

A pesar de haber estado presente en el estadio “Centenario” en el duelo frente a Quilmes, el “Buli” debe continuar con los cuidados correspondientes ya que no se ha descubierto la causa de la afección. “Hasta el día de hoy no encontraron que bacteria lo generó y todavía tengo que atravesar controles”, afirmó Giganti. Además, explicó que no contrae enfermedades habitualmente y agregó: “Me asusté porque no fumo, no tengo excesos de ningún tipo, no tomo medicamentos diarios y cuando pasan estas cosas te planteas por donde entró esa bacteria”.

Puede interesarte

Por otro lado, dio su punto de vista sobre lo que fue la igualdad con el “Cervecero” por la decimocuarta fecha de la Primera Nacional y dijo: “Creo que el equipo hizo el mejor primer tiempo del campeonato, fue ordenado y cerró los caminos. En ofensiva, una vez que recuperábamos quedaba espacio y tratamos de optimizar esas rutas. Nos fuimos sintiendo cada vez más cómodos y generando situaciones. Quilmes también nos llegó. En el segundo tiempo sabíamos que se vendrían, no lo pudimos sostener pero no cambiamos la fórmula. En definitiva un punto nos suma y le da valor al triunfo ante San Miguel”.

Con la victoria frente al “Verde” en el Minella y el empate fuera de Mar del Plata, Alvarado cortó una mala pasada de seis partidos sin victorias y a pesar de un mal momento médico por la suma de distintas lesiones, el entrenador ya cuenta con el plantel al 100%. Sobre esto, Giganti aseguró: “Hay distintos tipos de rachas, cuando se empieza a ganar hay que hacerse fuerte y cuando llegan las lesiones, hay que saber pasarlo. Tuvimos la fortaleza y la paciencia para dar vuelta la página para volver a las bases”.