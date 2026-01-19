Matías Morla llegó a Mar del Plata como abogado del padre del nene que sufrió un grave accidente en Pinamar, brindó detalles sobre el hecho y remarcó que, a su entender, no existió responsabilidad por parte de quienes se desplazaban en el vehículo de menor porte.

“El arenero iba a unos 25 kilómetros por hora, no más que eso”, afirmó Morla, y subrayó que “la persona que manejaba había sido madre recientemente, es imposible pensar que estuviera conduciendo de manera imprudente o a alta velocidad”.

En ese sentido, el letrado apuntó directamente contra la camioneta involucrada en el siniestro. “La Amarok venía a toda velocidad, se los llevó puestos y los partió al medio”, sostuvo, al describir el impacto que provocó el accidente.

Morla también indicó que, además de los ocupantes ya conocidos, “habría existido un tercer ocupante en la Amarok”, un dato que, según explicó, deberá ser tenido en cuenta en el avance de la investigación judicial.

“El padre del chico no tuvo ninguna responsabilidad en lo ocurrido”, enfatizó el abogado, quien insistió en que las circunstancias del hecho muestran una diferencia clara de velocidades entre ambos vehículos y una maniobra que no pudo ser evitada por quienes circulaban en el UTV.

Las declaraciones forman parte del descargo público realizado por Morla, mientras la Justicia continúa analizando las responsabilidades y reconstruyendo la mecánica del accidente ocurrido en la zona de médanos de Pinamar.