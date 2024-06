Matías Dell Olio hizo historia en el deporte argentino. Se convirtió en el primer skater olímpico de Argentina y estará compitiendo en París 2024 dentro de apenas un mes.

Luego de días muy movidos, el marplatense habló con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) desde Praga donde este fin de semana tendrá un último torneo antes de poner todas sus energías en la preparación Olímpica: “La verdad que estoy aterrizando, vengo de correr el domingo pasado y ahora tengo un evento. Los sueños se hacen realidad con mucho trabajo y disciplina. Lo soñe y lo trabajé hasta conseguirlo”.

Alcanzar un objetivo de semejante magnitud requiere de mucho trabajo, planificación y sacrificio no son cosas que suceden por azar. “Creo que la planificación es muy importante, necesitaba un lugar correcto para entrenar todos los días con las mismas posibilidades de las personas con las que competía. Lo más difícil fue irme del país para lograrlo porque en Argentina no hay pistas, eventos ni apoyo. Tuve una carrera en Tokio y no pasaba del puesto 13, di el salto cuántico como digo yo cuando me fui a Utrecht, en Holanda. Mi coach es el coach de Holanda, se llama Rudy, pude entrenar con constancia y disciplina. Mi vida se basó en la misma rutina durante 3 años, mi cuerpo ahora lo tiene incorporado. Lo más difícil fue salir de la zona de confort”.

Después de mucho trabajo, pudo meterse en el quinto lugar del último gran evento antes de los Juegos Olímpicos, otro de los puntos de su preparación que planificó: “ese es el lugar donde me puse, me vine a Europa y corro eventos todos los fines de semana. Todos los chicos se fueron a cuidarse, a practicar y mi manera de funcionar fue corriendo muchos eventos para estar más afilado”, dijo sobre su estrategia.

Su autoexigencia es superior a cualquier otro deportista. Le costó mucho estar ahí y no deja nada librado a la suerte: “mucha gente estaba contenta con mi quinto puesto pero yo pensaba que estuve a un truco de llegar al podio. En los Juegos Olímpicos me quiero llevar una medalla y por eso me tengo que internar en el skate park para entrenar los trucos que me permitan estar en el podio”.

Más allá de lo que pase en París, sabe que hay algo que nadie le arrebatará: es el primer skater argentino de la historia: “Se me infla el pecho cuando lo escucho, uno de mis mejores amigos que me apoya hace mucho me dijo que no se da una idea de lo que logré. Para mí, sigo haciendo mi vida normalmente. A veces puedo frenar un minuto y, por ejemplo, hablar con mi abuela ayer me hace caer a tierra. Soy el primero de la historia y eso no me lo quita nadie".

Llegó al último evento clasificatorio confiado en lo que había hecho antes: "después de la fecha en Shanghai tenía una visión positiva de que no me iban a correr del puesto 10. Me preparé años para llegar a esa posición y no me la podían sacar en un mes, entré muy tranquilo a Budapest”.

La ambición es una palabra que lo define plenamente. Cada vez que fue ambicioso no se quedó en eso solamente, sino que fue a buscar aquello que ansiaba. Ahora se eleva su propia vara: “hay mucha gente que está contenta con ir a los Juegos, pero yo quiero ganar. Ahora quiero ser el primero en ganar una medalla”, anticipó Dell Olio.

Las repercusiones de haber logrado su plaza fueron múltiples, pero sabe que no puede desviar su atención de la preparación cotidiana: “el viernes llamé a mi mama porque había publicado algo en redes y le pedí que no publique nada porque necesitaba estar enfocado. Para dar lo mejor de mí, tengo que estar enfocado en el presente. El día después de la clasificación, me levanté a las 5.30 de la mañana y Daniel Scioli estaba compartiendo la información, ESPN también; cuentas con muchos seguidores y tuve que cerrar el teléfono. Tuve 3 mil seguidores en un par de días”.

Hizo todo el esfuerzo necesario y lo logró pero a veces, un punto más o menos te puede dejar afuera. Eso ya le pasó y lo fortaleció: “En mi carrera a Tokio 2020 no entré por un puesto y fue super difícil, ya estaba haciendo un enorme sacrificio y tenes que estar completamente a bordo del sueño. Lleva tiempo, dinero y salir de tu zona de confort, acá se come a las 6 o 7 de la tarde, la carne se come roja, es todo distinto. Yo ya cambié, no es que no respeto la cultura, tuve un crecimiento personal para llegar adonde estoy”.

Su vida profesional no será la misma y pasará a ser un referente del deporte que le apasiona, algo que tratará de devolver ahora que está radicado en Utrecht. “Soy el primero de la historia, ahora se me abren puertas de entrenar niños, tengo capacidad de explicar cosas y me gusta hacerlo. Hay un crecimiento y un semillero muy grande en el lugar donde entreno. Será positivo para mi carrera. Vengo de una familia muy humilde y mi meta es retirar a mi mamá para darle una buena vida”.

Enfocado, concentrado, ambicioso y con una visión clara en su mente. Matías Dell Olio sabe bien lo que necesita para seguir creciendo y lo más importante es que lo está haciendo. Ahora tendrá una última competencia antes de empezar el camino directo hacia París: “necesito unos días de recuperación y enfocarme en los trucos que se me escaparon en la última competencia. No tuve muchas posibilidades de estar en finales y tengo que entrenarme en eso, no hay reglas muy específicas para la calificación y esto lo estuvimos estudiando”, agregó sobre otro aspecto central de su planificación.