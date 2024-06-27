"Tenemos las aguas más limpias de Latinoamérica"

Así lo afirmó el ex presidente de Obras Sanitarias, Mario Dell Olio, presente en el acto que se realizó junto con el intendente Carlos Arroyo, el actual titular de OSSe, Alejandro Pozzobón, y Alejandro Ávila, subadministrador de Enohsa. "Esta empresa es un orgullo", dijo el intendente entre lágrimas