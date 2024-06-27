Matías Dell Olio: "Algunos se conforman con ir a los Juegos, yo quiero una medalla"
Después de su clasificación a París 2024, el primer skater olímpico de Argentina habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9)
Después de su clasificación a París 2024, el primer skater olímpico de Argentina habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9)
El skater marplatense se metió en las semifinales de la primera fecha del clasificatorio olímpico que se disputa en Shanghai. Vuelve a competir mañana.
Así lo afirmó el ex presidente de Obras Sanitarias, Mario Dell Olio, presente en el acto que se realizó junto con el intendente Carlos Arroyo, el actual titular de OSSe, Alejandro Pozzobón, y Alejandro Ávila, subadministrador de Enohsa. "Esta empresa es un orgullo", dijo el intendente entre lágrimas