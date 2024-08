Llegar a un Juego Paralímpico ya es un privilegio que tienen algunos pocos. Ir por el cuarto Juego de manera consecutiva, es realmente un gran logro. En las últimas horas el nadador del Club Once Unidos, Matías De Andrade emprendió vuelo rumbo a París para comenzar la etapa final de su preparación, pero antes y desde el Aeropuerto de Ezeiza, habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9).

"Por suerte vamos en un vuelo directo y es una ventaja muy grande. Viajamos mucho tiempo antes porque pudimos conseguir un campus de entrenamiento previo para todo el equipo argentino de natación a 20 kilómetros de la villa paralímpica. En cuanto aterrizamos nos quedamos en ese campus", dijo primeramente.

No fue una planificación igual a las anteriores, primero por cuestiones de tiempo pero además porque ya la experiencia obliga a focalizar en ciertas situaciones, sobre todo después de la medalla de plata obtenida en Tokio: "Se me hizo corta la preparación porque tuvimos un año menos de planificación. De la experiencia sacamos muchas cosas, no sólo mantuvimos todo lo que tenía sino que ahora vamos a viajar junto a mi entrenador Ezequiel Valdez que es un beneficio por tener medalla de plata. Incorporamos un biomecánico de la selección brasilera que nos hizo una gran guachada ya que si bien nos cobra, está cobrándonos menos. Me ayudo a entender una perspectiva del deporte más profesional, prestarle atención a los pequeños detalles".

Otro aspecto era el psicológico, algo que Matías nunca dejó de trabajar pero ahora enfocado directamente en lo que pasó en la final de Japón: “Me preparé mejor con la psicóloga por las emociones de lo que fue la final de Tokio donde sentí la presión Buscamos que eso no sea tan fuerte en París. No podría volverme a la Argentina sin un podio. Todo deportista va por el oro, tenemos todos el mismo objetivo”.

Todo lo que ha vivido en su carrera, no se compara con estar en un Juego Paralímpico y es algo que lo ha llevado a elevar su propia vara de rendimiento: “Los Juegos son algo que no se puede entender, ningún mundial te prepara para eso, no se puede explicar. Me fui profesionalizando y entendiendo mejor como funciono bajo presión y con mis emociones. Disfruté mucho más este proceso porque antes esa presión me lo impedía un poco. Ahora todo eso no lo estoy sintiendo en gran escala, estoy pensando más en vivir la fiesta. Igual hay sensaciones, si uno no siente nada en una final o en un Juego Olímpico, se tiene que dedicar a otra cosa”.

Sabe que el oro es el objetivo máximo que tiene y apunta a ello, se campeón paralímpico: “Me siento con muchas ganas de buscar el honor y la gloria máxima”.

EL RESPALDO DEL CLUB

Matías De Andrade ha tenido una notable evolución que para él no sólo tiene que ver con sus búsquedas personales, sino con el entorno: “Me pasa mucho en el club de compartir toda la experiencia que tengo, uno aprende y se motiva de los compañeros que tiene en el club. Si no fuera por esa energía del grupo, todo sería mucho más difícil. El gran salto de calidad lo di en el club Once Unidos, el equipo de natación que tenía una sintonía similar a la mía. Trato de transmitirle todo lo que aprendí en el deporte”.

En ese camino, conoció a Ulises Saravia que viene de hacer su primera experiencia olímpica con sólo 18 años y tuvo un concepto muy fuerte sobre su futuro: “Ulises es un gran amigo y un gran compañero de club, pocas veces entrené con alguien que entrena como él. Creo que Ulises será el mejor nadador de la historia argentina, tiene la actitud para lograrlo y todo depende de él. Le apasiona la natación como ha nadie, son cualidades que no todos tienen. Lo vive hasta el último detalle”.

Para ello, siempre es importante el apoyo que pueda tener Saravia en su desarrollo profesional, pero es algo complejo en Argentina: “Vivimos en una sociedad donde no entendemos el deporte de alto rendimiento y necesitamos más apoyo, tenemos que entender que el deporte requiere recursos como todo y esperemos que lleguen para explotar un talento como el de Ulises”, finalizó De Andrade.