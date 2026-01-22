Este miércoles al mediodía, Matías Alé le envió una carta documento a Alfa en respuesta a las acciones y declaraciones públicas que el ex participante de Gran Hermano realizó tras ser desvinculado de la obra Asia Caliente. Según pudo saber Visionshow en exclusivo, la respuesta busca frenar lo que Alé considera reiteradas calumnias e injurias.

Para concretar el trámite, este mediodía Matías Alé se dirigió al Correo Argentino de la ciudad de Mar del Plata, ubicado en la intersección de Luro y Santiago del Estero, donde procedió a enviar la respuesta legal. El actor estuvo acompañado por su socio, quien además es productor del espectáculo.

En el escrito, Alé responde punto por punto a las denuncias realizadas por Alfa y asegura contar con testigos que pueden reafirmar situaciones de agresiones y malos tratos por parte del ex GH hacia integrantes del elenco durante la temporada teatral.

Además, todo el conflicto ya se encuentra en manos del abogado de Matías Alé, el doctor Juan Martín Chiara Vieyra, quien quedó a cargo de la estrategia legal y de las próximas acciones judiciales. De esta manera, la disputa suma un nuevo capítulo y queda formalmente planteada en el plano judicial.

