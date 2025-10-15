Un hombre de 48 años fue asesinado de un disparo en el barrio Regional y la Policía aprehendió a dos sospechosos, de 22 y 25 años, quienes fueron imputados por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y enviados a la Unidad Penal N° 44 de Batán. Se trataría de un conflicto familiar por una propiedad.

El hecho ocurrió esta tarde en San Lorenzo y Estado de Israel, cuando un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un hombre herido por un disparo en la vía pública. Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría Decimosegunda constataron que la víctima se encontraba tendida en el suelo con una grave herida.

El sujeto fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde ingresó inconsciente y pese a las maniobras de reanimación, los médicos confirmaron su muerte.

De manera inmediata, las autoridades iniciaron un operativo en la zona y, a raíz de declaraciones testimoniales, consiguieron identificar y detener a los jóvenes, sindicados como responsables del ataque.

En el procedimiento también se secuestró un Volkswagen Gol, presuntamente utilizado en el hecho, que quedó a resguardo a la espera de pericias de Policía Científica.

La fiscal Andrea Díaz, a cargo de la UFI N° 6, dispuso la aprehensión de los imputados y su traslado a la Unidad Penal N° 44 de Batán. Ambos fueron notificados de la formación de causa por el delito de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”, mientras la investigación continúa en curso.