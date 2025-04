En la previa al paro general de mañana convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), numerosos gremios se sumaron a la usual marcha que los jubilados realizan cada miércoles. Hubo una importante diversidad en Mar del Plata, que abarcó desde la hinchada de Alvarado hasta agrupaciones gremiales y estudiantiles de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP).

En tanto al recorrido, por el lado de los jubilados se concentraron a las 16:30 en las puertas del PAMI, en Independencia entre Luro y 25 de Mayo, y fueron la cabeza de la movilización, mientras que por detrás los acompañaron distintas organizaciones sociales.

En este sentido, la marcha inició en la intersección de las avenidas Luro e Independencia y continuó hasta Santiago del Estero, luego siguió por Rivadavia hasta Hipólito Yrigoyen y finalmente culminó en el Monumento al General José de San Martín.

Al igual que cada miércoles, la marcha se llevó a cabo en defensa del sistema previsional argentino y en contra del ajuste a los jubilados, y se pudieron leer letreros y banderas que decían: “Los jubilados no somos descartables”, “Es un genocidio encubierto” o “Millones para la represión, nada para los jubilados”.

En cuanto al sector universitario, tanto ADUM como APU y la FUM concentraron frente al Rectorado, en Diagonal Alberdi y San Luis, y luego se sumaron a la Multisectorial de jubilados y jubiladas en Luro y Salta, al igual que los distintos gremios y centrales obreras.

El Marplatense también estuvo presente en las calles de la ciudad, donde dialogó con la secretaria adjunta de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (ATSA), Analía Moreda, quien comentó: “La gente lleva un agotamiento cada vez más intenso, en principio por los salarios. No puede ser que tengamos las paritarias que tenemos, tanto en salud como educación. Y lamentablemente, tenemos que llegar a esto para que nos escuchen”.

A su vez, subrayó que “la movilización fue muy importante” y destacó el acompañamiento de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

Se recuerda que este jueves se espera un paro general de actividades, donde no habrá clases y no funcionarán taxis ni remises, pero sí los colectivos, debido a que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) no se adhirió a la edida de fuerza de la CGT.