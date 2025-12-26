A través de un proyecto de comunicación, el bloque de concejales de Unión por la Patria le solicitó al Ejecutivo local a que realice la inmediata limpieza del microbasural a cielo abierto ubicado en la intersección de Avellaneda entre 14 de julio y 20 de septiembre.

En la iniciativa, a la cual El Marplatense tuvo acceso, se explicó que “vecinos del barrio San José han expresado su preocupación por la presencia del mencionado microbasural a cielo abierto".

En ese sentido, desde la bancada kirchnerista se sostuvo que esa intersección “es transitada diariamente por numerosos vecinos de nuestra ciudad. En la zona hay locales comerciales de distintos rubros, como almacenes, entre otros, donde realizan compras y consumos cotidianos”.

“Asimismo, la zona no es solo transitada por vecinos del barrio sino también por familias que concurren a Establecimiento Educativo como el Colegio Alberto Schweitzer, Escuela de Educación Primaria N°31, y a cuatro cuadras se encuentra el Complejo Universitario donde concurren cientos de estudiantes”, se agregó.

Además, se alertó que “la acumulación de basura en distintos puntos de nuestra ciudad representa un riesgo tanto a la salud de la comunidad como al medio ambiente. Los microbasurales son puntos de acumulación de residuos improvisados e ilegales en zonas urbanas. Los mismos se forman progresivamente por la acumulación de escombros, restos de poda y objetos descartados como heladeras, prendas de vestir, lavarropas y bolsas de residuos domiciliarios, entre otros elementos de descarte”.

“La acumulación de residuos y la formación de microbasurales pueden provocar problemas en la salud de las personas, así como impactar en nuestro entorno natural, por eso la importancia de la concientización y educación ambiental a los vecinos del Partido de General Pueyrredon para evitar su instalación. Si bien la problemática requiere de un accionar acorde por parte de los vecinos, es responsabilidad del Estado realizar la limpieza de microbasural a cielo abierto”, finaliza el texto.