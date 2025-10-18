La Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada de la Municipalidad, en conjunto con Cabrales y Mumac Academy, participó por tercer año consecutivo en el curso de barista inicial. Esta iniciativa, que se desarrolla de manera intensiva y certificada, combina técnica, innovación y calidad para capacitar a la comunidad en el arte del café y facilitar su inserción laboral en un mercado en expansión.

En lo que va del año, un total de 88 participantes ya completaron el curso, adquiriendo conocimientos especializados sobre el café de especialidad y habilidades prácticas que potencian su empleabilidad en la industria gastronómica local.

La propuesta busca acercar el mundo del café a la comunidad mediante una experiencia formativa accesible y de alto nivel, dirigida a quienes desean sumar herramientas profesionales en este rubro.

“Apoyamos plenamente el desarrollo de la industria del café en Mar del Plata, porque creemos que representa un sello de identidad local y una oportunidad para seguir generando formación y empleo en el sector gastronómico”, expresó al respecto el secretario de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada, Fernando Muro.

Sobre el curso, la directora de Empleo, Selena Marinelli, detalló que “la capacitación es fundamental para potenciar el talento local y fortalecer la industria del café en nuestra región. Estás iniciativas siguen fortaleciendo el crecimiento regional, brindando nuevas oportunidades a quienes buscan empleo activamente”.

El programa se mantiene vigente, con nuevos grupos que mes a mes completan su formación, reuniendo a personas interesadas en potenciar su desarrollo en el sector gastronómico. Se prevé renovar el convenio el próximo año para continuar esta propuesta formativa.

Actualmente, existe una lista de espera debido a la alta demanda. Los interesados deben inscribirse en la Oficina de Empleo enviando un correo electrónico a [email protected] y contar con el certificado de manipulación de alimentos. Para mayor información, se puede acceder al sitio web municipal www.mardelplata.gob.ar/empleo.