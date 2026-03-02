En la antesala del inicio del ciclo lectivo, la Asociación Civil Encuentro y Comunidad desarrolló una nueva jornada solidaria del programa “Buen Comienzo”, con el objetivo de colaborar con escuelas y jardines públicos, la propuesta reunió a más de 50 voluntarios y voluntarias que, con compromiso ciudadano y espíritu solidario, realizaron distintas tareas de mejora, mantenimiento y acondicionamiento en escuelas y jardines. El objetivo fue contribuir a que los establecimientos estén en mejores condiciones para recibir a estudiantes y docentes, al tiempo que se fortalece el vínculo entre la comunidad organizada y las instituciones educativas.

En ese marco, el presidente de la Asociación, Santiago Gutiérrez, destacó el sentido de la iniciativa y subrayó el valor de la acción colectiva. “Impulsamos el programa Buen Comienzo con la convicción de que reconstruimos lo común a partir de acciones concretas, simples y solidarias”, afirmó.

Además, agregó: “Creemos en una comunidad organizada que abraza con sentido fraterno y que se compromete para que nuestras instituciones educativas estén en mejores condiciones al inicio de cada ciclo lectivo. Agradecemos profundamente a las escuelas que confiaron en nosotros y a los más de 50 voluntarios y voluntarias que se sumaron a esta iniciativa. Seguimos trabajando con convicción por una Mar del Plata grande”.

El programa “Buen Comienzo” se enmarca dentro de la agenda social que ACENCO viene desarrollando en la ciudad, con el objetivo de fortalecer redes comunitarias y promover la participación activa de vecinos y vecinas en acciones de impacto directo.

