Más de 430.000 jóvenes bonaerenses sub 18 están en condiciones de votar el domingo
La provincia de Buenos Aires es el distrito con mayor cantidad de electores menores de 18 años, seguido por Córdoba, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires.
Más de 13 millones de bonaerenses están en condiciones de ir a votar en las elecciones legislativas de este domingo para elegir a 35 diputados nacionales que los representarán en el Congreso, que renovará en todo el país la mitad de la Cámara alta y un tercio del Senado. Y en este proceso, los jóvenes juegan un rol importante.
Son 1.139.315 de jóvenes de entre 16 y 17 años los que están habilitados para votar en el padrón definitivo, según datos de la Cámara Nacional Electoral (CNE), representando un 3,16% del total del padrón (35.987.634).
Y la provincia de Buenos Aires es el distrito con mayor cantidad de electores menores de 18 años: 435.329. Le siguen la provincia de Córdoba, con 93 mil, Santa Fe, con 82 mil, y la Ciudad de Buenos Aires, con 58 mil.
En la Argentina, en 2012 se sancionó la Ley 26.774 o también llamada “Ley de Voto Joven”, que permite el voto de manera voluntaria para los chicos y chicas de 16 y 17 años. Es decir, pueden votar, pero no están obligados, y no estarán incluidos en el Registro de Infractores al Deber de Votar en caso de no presentarse en la fecha de votación.
Aunque no están obligados, el 55% de los adolescentes de ese rango etario fue a las urnas entre 2013 y 2021, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec).
Puntualmente en las elecciones presidenciales de 2019, la participación de los sub 18 alcanzó un punto alto: votó un 64%. Pero fue cuatro años después, en 2023, cuando esa cifra trepó al 68,6% y favoreció a Javier Milei, en ese momento el preferidos de los jóvenes. La participación general esa vez fue del 77%.
Se recuerda que si el menor cumple 16 años el mismo día de la elección, puede votar, siempre y cuando tenga hecha en el DNI la actualización de los 14 años y esté inscripto en el padrón.
