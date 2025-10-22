Primer Voto

Más de 430.000 jóvenes bonaerenses sub 18 están en condiciones de votar el domingo
La provincia de Buenos Aires es el distrito con mayor cantidad de electores menores de 18 años, seguido por Córdoba, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires.
La provincia de Buenos Aires es el distrito con mayor cantidad de electores menores de 18 años, seguido por Córdoba, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires.
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