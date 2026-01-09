La Municipalidad informó que durante 2025 se repararon más de 370 cuadras en los barrios linderos a la Autovía 2, a través de trabajos realizados por la Delegación Pueblo Estación Camet junto al Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado (EMVIAL), en el marco de un plan integral de mantenimiento urbano.

Según se detalló, a lo largo del año se intervinieron un total de 374 cuadras distribuidas en los barrios La Trinidad, 2 de Abril, Colonia Barragán, La Laura, El Sosiego, Los Zorzales, Estación Camet, El Tejado y Las Margaritas, que conforman el ámbito de la delegación.

De manera complementaria, con personal propio de la Delegación se llevaron adelante tareas de reparación y mejora en calles de asfalto del barrio 2 de Abril, así como en sectores de Las Margaritas y El Tejado.

En paralelo, se realizaron trabajos permanentes de corte de césped y mantenimiento de espacios públicos mediante un circuito rotativo que garantiza la continuidad de las tareas. Dicho circuito incluye veredas, accesos a los barrios, la colectora de la Autovía 2, el predio de la Estación del Ferrocarril y centros de salud, como el ubicado en Colonia Barragán.

También se intervinieron plazoletas y espacios verdes como las plazas de los Jubilados, Virgen del Rosario, Los Zorzales y El Sosiego, además del Paseo Las Palmeras, canchas de fútbol, jardines de infantes y la Escuela Nº79, donde se realizaron tareas de pintura y colocación de cartelería.

Asimismo, a través de la gestión de la Delegación, la zona contó con el servicio de un camión almejero para el retiro de restos de poda, camiones atmosféricos y contenedores para reforzar la higiene urbana. Además, se gestionó la entrega de 150 garrafas a vecinos que lo necesitaban y se dispuso de colectivos para instituciones y establecimientos educativos.