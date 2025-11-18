Durante el último mes, más de 24.800 vecinos accedieron a la red municipal de WiFi gratuita Conexión MGP, impulsada por el área de Gobierno Abierto de la Secretaría de Participación Ciudadana. El servicio está disponible en 21 espacios públicos distribuidos en todos los puntos cardinales de General Pueyrredon, y se amplía con seis nodos adicionales durante eventos especiales. La cifra representa un incremento del 26% respecto al promedio mensual registrado en el primer semestre del año.

En total, se contabilizaron 317.232 sesiones y picos de más de 14.000 conexiones diarias, con hasta 1331 usuarios conectados en simultáneo. Estos datos reflejan la estabilidad, potencia y confianza del servicio, “que se consolida como una infraestructura clave para la inclusión tecnológica, la participación ciudadana y la transparencia digital”, indicaron.

Según el informe elaborado por la Dirección de Tecnología de Información, el sistema registró en el primer semestre del año 1.993.601 sesiones y 118.043 usuarios únicos, con un tráfico total de 17,5 terabytes y una velocidad promedio de 39,5 megabits por segundo. Esto equivale a un promedio mensual de 332.000 sesiones y 19.674 clientes.

Entre los puntos con mayor conectividad durante los primeros seis meses se destacaron Plaza Mitre, Plaza Colón, Parque Primavesi, Plaza del Agua y Plaza Rocha. En el último mes, los espacios más utilizados fueron Plaza en Batán, Plaza Colón, Plaza Mitre, Parque Primavesi y Estación Camet.

“Conexión MGP es mucho más que una red: es una política pública que promueve la inclusión digital, la transparencia y la innovación social. Permite que más vecinos accedan a servicios, educación, cultura y participación ciudadana desde cualquier punto de la ciudad”, señalaron desde Gobierno Abierto.

En el marco del trabajo del Laboratorio de Innovación Pública (MGPLab), los datos generados por el programa se utilizan para mejorar la planificación, el mantenimiento de los nodos y la detección de nuevas demandas de conectividad, garantizando una gestión basada en evidencia y abierta a la ciudadanía.