El Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER) realizó un encuentro de atletismo para personas con discapacidad en la Pista de Atletismo Justo Román, en una jornada que reunió a más de 150 participantes de distintas instituciones de Mar del Plata y Batán.

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La propuesta incluyó una serie de actividades recreativas y deportivas adaptadas, pensadas para fomentar la integración, la participación y el desarrollo de habilidades motrices. Los asistentes realizaron pruebas de velocidad, salto en largo, lanzamiento de pelota de sóftbol, lanzamiento de aro y lanzamiento de bala, acompañados en todo momento por profesores y coordinadores.

El encuentro se desarrolló en el Parque Municipal de los Deportes y contó con la participación de 15 instituciones vinculadas al trabajo con personas con discapacidad. Entre ellas estuvieron el Club Juntos, Sentir, el Taller Municipal de Integración Social, Fun + Run, la Escuela de Educación Especial EMDEE y las escuelas especiales 510, 514, 503, 507 y 516.

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También formaron parte de la iniciativa la Escuela Alito, el Centro de Día Portal del Sol, el Centro Nuevo Día, el Centro de Día Marangeles y el Hogar Nuevo Arco Baleno, sede Rivadavia. Desde la organización destacaron la importancia de generar este tipo de espacios que promueven la inclusión a través del deporte y fortalecen el trabajo conjunto entre instituciones.

El trabajo articulado entre la Dirección de Deporte Social y el área de Recreación permitió desarrollar una jornada dinámica, con actividades adaptadas a las distintas capacidades de los participantes. Los profesores acompañaron cada una de las pruebas, alentando y guiando a los deportistas durante toda la actividad.

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Como cierre del encuentro, se realizó una entrega de medallas para todos los asistentes en reconocimiento al esfuerzo, el compromiso y la participación demostrada a lo largo de la jornada. Desde el EMDER remarcaron que este tipo de iniciativas buscan seguir ampliando espacios de inclusión y acceso al deporte para toda la comunidad.

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