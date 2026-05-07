Más de 150 deportistas participaron de una jornada inclusiva en la pista Justo Román
Representantes de instituciones de Mar del Plata y Batán compartieron pruebas recreativas y recibieron medallas por su desempeño en el Parque de los Deportes.
Representantes de instituciones de Mar del Plata y Batán compartieron pruebas recreativas y recibieron medallas por su desempeño en el Parque de los Deportes.
La Diputada Nacional contó en Noticias y Protagonistas que padece dislexia y tuvo que generar mecanismos para agilizar su aprendizaje. El lenguaje inclusivo para las personas que lo padecen, dificulta aún más la comprensión por lo que definió que no es "nada inclusivo".