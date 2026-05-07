Karina Banfi: "Tengo dislexia y puedo decir que el lenguaje inclusivo no es para nada inclusivo"

La Diputada Nacional contó en Noticias y Protagonistas que padece dislexia y tuvo que generar mecanismos para agilizar su aprendizaje. El lenguaje inclusivo para las personas que lo padecen, dificulta aún más la comprensión por lo que definió que no es "nada inclusivo".