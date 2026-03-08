Especialistas, universidades y organismos públicos advierten que la psicología atraviesa una etapa de expansión, impulsada por la crisis de salud mental, el avance tecnológico y nuevas demandas sociales que redefinen su campo profesional.

La pregunta sobre si la psicología tiene futuro reaparece con frecuencia en un contexto atravesado por chatbots, algoritmos e inteligencia artificial. Sin embargo, los datos relevados en Argentina muestran un escenario opuesto: lejos de volverse obsoleta, la profesión se fortalece y amplía su alcance, destacando el valor de la escucha profunda, la empatía y el vínculo terapéutico frente a respuestas automatizadas.

El malestar psicológico alcanzó niveles críticos. En enero, el Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires informó un incremento cercano al 30% en las consultas de salud mental infantil y adolescente. A su vez, el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires registró más de una internación diaria por riesgo suicida, con adolescentes representando el 90% de los casos.

Las redes sociales actúan como un factor agravante. Un estudio citado por OSPEDyC indicó que el 46% de los jóvenes argentinos se siente abrumado por su uso y que el 72% califica su nivel de estrés como negativo. La exposición constante a imágenes idealizadas, la búsqueda de validación digital y la alteración de los hábitos de sueño generan cuadros de angustia que ninguna herramienta automatizada puede resolver.

Desde el ámbito académico, Fabiana A. Del Col, vicedecana de la Facultad de Psicología y Ciencias Sociales de UFLO Universidad, sede Patagonia, afirmó que “el futuro de la psicología no está en competir con máquinas, sino en profundizar lo que las máquinas no pueden hacer. En un mundo donde la crisis emocional es cada vez más visible, la psicología se redefine como una disciplina central para construir sociedades más saludables y humanas”.

En el mercado laboral, la situación también es alarmante. Según datos del Ministerio de Capital Humano de la Nación, la inasistencia por problemas de salud mental promedia 5,2 días por trabajador al año. Mercer Argentina señaló que en abril de 2025 el ausentismo alcanzó el 8,2% mensual, impulsado principalmente por trastornos emocionales.

El fenómeno del “presentismo” agrava el escenario. De acuerdo con Randstad, el 63% de los empleados asiste a su puesto sin poder concentrarse ni rendir adecuadamente. El costo del estrés laboral supera los 1,5 billones de pesos anuales. A pesar de ello, solo el 16% de las empresas ofrece programas integrales de bienestar emocional, según un relevamiento del Ministerio de Trabajo. Este contexto posiciona a la psicología como una disciplina estratégica para el desarrollo organizacional.

La inteligencia artificial llegó a la salud mental con promesas de accesibilidad permanente y bajo costo. Sin embargo, se observa un fenómeno creciente: adolescentes que llegan a consulta con autodiagnósticos obtenidos mediante buscadores y aplicaciones. Los profesionales advierten que su rol es indispensable para desmontar errores, acompañar la navegación digital y ofrecer una relación humana donde la vulnerabilidad sea contenida y no explotada.

En el ámbito educativo, instituciones como UFLO Universidad sostienen una formación integral basada en múltiples corrientes teóricas y prácticas en hospitales, empresas y comunidades. Según Del Col, la demanda de profesionales en el mercado laboral creció un 45% en los últimos tres años, especialmente en organizaciones que buscan diseñar estrategias de bienestar integral.

La discusión ya no gira en torno a si la psicología seguirá siendo relevante, sino a si habrá suficientes profesionales para responder a la magnitud de la crisis emocional actual.