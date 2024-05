La Zona 2 del Torneo “Liga Marplatense de Futbol” fue la que más definiciones tuvo luego de completada la Fecha 12 del certamen.

Con un solo partido por jugarse, Argentinos del Sud, River y Nación ya tienen aseguradas las plazas en Zona Campeonato y queda un sólo lugar en la proxima fase donde Deportivo Norte quedo en ventaja.

En la Zona 1 los resultados dejaron un final muy apretado con 7 equipos con chances de obtener 4 lugares por lo que la última fecha será para el infarto.

RESULTADOS - Zona 1

Racing vs. Círculo Deportivo 0-4

Peñarol vs. Atl. MDP 4-2

San Isidro vs. Alvarado 0-4

Talleres vs. Quilmes 1-1

San José vs. Al Ver Verás 0-2

Independiente vs. Gral. Urquiza 1-0

Interzonal - San Lorenzo vs. Banfield 2-0

RESULTADOS - Zona 2

Deportivo Norte vs. River 1-3

Once Unidos vs. Argentinos del Sud 2-0

Chapadmalal vs. Nación 0-1

Libertad vs. El Cañón 1-4

Kimberley vs. Cadetes 0-1

Almagro Florida vs. Boca 0-1

POSICIONES - Zona 1

1º Alvarado 31 ptos. *

2º Quilmes 26 ptos. *

3º Atl. MDP 21 ptos. *

4º Círculo Deportivo 19 ptos.

5º Talleres 18 ptos.

6º General Urquiza 17 ptos.

7º San Lorenzo 17 ptos.

-

8º Peñarol 17 ptos.

9º Independiente 16 ptos.

10º San José 15 ptos.

11° Al Ver Verás 8 ptos.

12º Racing 7 ptos.

13º San Isidro 5 ptos

POSICIONES - Zona 2

1º Once Unidos 27 ptos. *

2º Banfield 23 ptos. *

3º Kimberley 22 ptos. *

4º Argentinos del Sud 20 ptos.*

5º River 20 ptos. *

6º Nación 20 ptos.*

7º Deportivo Norte 19 ptos.

-

8º Libertad 16 ptos.

9º El Cañón 16 ptos.

10º Cadetes 15 ptos.

11º Boca 11 ptos.

12º Chapadmalal 5 ptos.

13º Almagro Florida 2 ptos.