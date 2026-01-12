Con cuatro únicas funciones, se presentará en Bolivar 3675, Ayacucho 4287 y Moreno 2742.

"Más Allá del Té" llega a Mar del Plata por cuatro únicas funciones: el Martes 13 y Miércoles 14 de enero a las 23h en el Teatro Séptimo Fuego (Bolívar 3675); luego, el Viernes 16 de enero a las 21h en El Triciclo Multiespacio (Ayacucho 4287 ); y cierra el Domingo 18 de enero a las 21h en el Teatro LiberArt (Moreno 2742).



Cuatro hermanas se reúnen todos los viernes en la casa de su infancia, un ritual que iniciaron hace cinco años después de la muerte de su madre. Con el paso del tiempo, la tradición del té se ha convertido en un momento sagrado para compartir risas, historias y apoyo mutuo. Pero en esta ocasión, algo se rompe. A medida que se sientan alrededor de la mesa, las apariencias se desvanecen y los secretos más profundos comienzan a emerger, poniendo a prueba la relación entre ellas.

La experiencia teatral inmersiva comienza con una invitación a unirse a esta tradición familiar con una deliciosa taza de té y unas masitas caseras.

La casa es el escenario y vos podes ser parte de la historia.

La mesa está servida.

¿Estás listo para descubrir la verdad?

