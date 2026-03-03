El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) informó que durante marzo el Centro Cultural Villa Victoria (Matheu 1851) abrirá sus puertas de martes a domingos, entre las 15:00 y las 19:00, con una amplia agenda de actividades que combina exposiciones, música en vivo, teatro y talleres. El martes 24 el espacio permanecerá cerrado.

El ingreso al establecimiento se realizará por turnos cada media hora, desde las 15:00 hasta las 18.30, por orden de llegada. En cuanto a las exhibiciones, continúa la muestra permanente Victoria, sus pasos por nuestra ciudad, un recorrido fotográfico y literario sobre el vínculo de Victoria Ocampo con Mar del Plata. A su vez, siguen en exhibición las muestras temporarias Derivas, una propuesta colectiva de siete artistas, y Navegaciones, del artista visual Daniel Baino, cuya inauguración oficial está prevista para el jueves 5 a las 18:30.

La programación de eventos contará este viernes 6 a las 18:00 con la proyección del documental Brisas del Atlántico, seguido de una charla sobre la recuperación de este material patrimonial.

El sábado 7 a las 17:00 se desarrollará Confluencias, una experiencia multisensorial que integrará arte y música. En el marco del Día Internacional de la Mujer, el domingo 8 habrá doble función de la obra teatral Vidas paralelas, protagonizada por Sandra Maddonni, a las 19:00 y a las 21:30.

La temática continuará el viernes 13 a las 18:00 con la charla Italia Fra Noi, junto a mujeres de la inmigración italiana, y el domingo 15 a las 11:00 con el encuentro Mujeres que hacen, dedicado a emprendedoras locales, con acceso libre y gratuito.

La música ocupará un lugar central durante todo el mes. El sábado 14, de 17:00 a 22:00, se realizará el festival Mardel Jam 26, con un tributo a Red Hot Chili Peppers. El sábado 21 a las 18:00 se ofrecerá un concierto con música de Charly García. El domingo 22 a las 18:00 se presentará un recital de piano a cargo de Alicia Ciancio. En tanto, el lunes 23 a las 19:00 el quinteto Los Mareados Tango Club interpretará obras de Astor Piazzolla.

Hacia el final del mes, el viernes 27 a las 17:00 comenzará el taller de lectura Borges poeta, coordinado por Mariano Taborda y Emilio Teno. El sábado 28 a las 21:00 se presentará Fante Jazz Dúo. La agenda se cerrará el domingo 29 a las 17 con el Tardecita Fest en los jardines de la Villa.