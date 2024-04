Martín Schlotthauer, delantero de Kimberley, declaró en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) luego de convertir el único tanto en la victoria frente a Villa Mitre, uno de los candidatos en su zona. Además contó sobre su acercamiento al club y como se vive la realidad del equipo puertas adentro.

El futbolista del “Dragón” analizó la actualidad del plantel luego de volver a la victoria tras dos fechas sin hacerlo y dijo: “Fue un partido que sabíamos que teníamos que entrar muy concentrados, que debíamos salir a revertir lo que habíamos hecho con Círculo como local. Volvimos a imponer nuestro juego, nuestra forma de jugar, no dejamos que estén cómodos. Nosotros sabiendo sus defectos y nuestras virtudes fuimos por eso, conseguimos un gol rápido que en esta categoría te abre muchas oportunidades. Salieron bien las cosas, y segundo tiempo fue muy duro”.

En el encuentro frente al “Tricolor”, los dirigidos por Mariano Mignini fueron de mayor a menor y durante el complemento se resguardaron para cuidar el resultado. Sobre esto, Schlotthauer comentó: “Sabes contra quien estás jugando. Nosotros sabíamos que debíamos sumar de a tres en casa y va por ese lado. A veces tenes que defender y tener un poco de suerte. Ellos tuvieron llegadas claras pero fuimos superiores”.

Con las tres unidades conseguidas en el “José Alberto Valle”, Kimberley quedó quinto y a solo dos puntos del líder que es Germinal de Rawson. “Es un momento del torneo donde empezas a ver para que estas. Nos propusimos estar entre los cinco, no queremos ver que pasa. Tampoco estamos jugando o haciendo las cosas como sabemos. Creo que como demostramos en el primer partido, somos un equipo que propone, va a jugar a todas las canchas igual y no espera lo que pasa. Teníamos que volver a ese camino porque nos da confianza”, expuso sobre esto Schllothauer.

Por otra parte, recordó como se dio su llegada al “Dragón” , repasó su estadía en el fútbol ecuatoriano y dijo: “Había llegado al Deportivo Quito que institucionalmente es muy grande, creo que debe ser el equipo con más hinchas de Ecuador, pero se manejaron mal las cosas. Veníamos bien en lo personal, pero a mitad de año se complicó todo en el club y repercutió en lo deportivo. Me tuve que volver antes de tiempo por un pedido mío, quería rescindir para no estar metido en un lugar enquilombado”. Además explicó que desde el club necesitaban un delantero luego de jugar el Regional por lo cual le resultó atractivo venir a Mar del Plata porque “tiene muy linda vidriera”.

“Cuando llegué al club, había un grupo super unido. Para uno que es de afuera y llega a un equipo que viene jugando junto desde el Regional, meterse en los once iba a ser difícil. Creo que los chicos me recibieron de la mejor manera y me dieron confianza”, cerró Schlotthauer.