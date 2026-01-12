El cantante habló en Radio Mitre Mar del Plata FM 103.7, en el programa El Marplatense en Verano, sobre su historia personal, su vínculo con la ciudad y el camino que lo llevó desde el Teatro Colón local a los escenarios del mundo.

Martín Masiello pasó por los micrófonos de Radio Mitre Mar del Plata FM 103.7, en el programa El Marplatense en Verano, donde compartió un testimonio íntimo sobre sus orígenes, su formación y la trayectoria internacional que construyó sin perder el lazo con Mar del Plata.

“Soy un hijo de Mar del Plata”, afirmó el cantante, y recordó que su amor por la música nació en el Teatro Colón de la ciudad, de la mano de su abuelo, el barítono marplatense Marcelo Appugliese. “Cuando lo vi en el escenario me enamoré de la música”, señaló. A los 12 años ya interpretaba romanzas de zarzuela y comenzaba a transitar un camino artístico que se consolidaría con el paso del tiempo.

Masiello destacó que realizó el secundario en la ciudad y que su formación estuvo siempre ligada al arte. “Empecé desde muy chico entre telones, con música española y lírica. Después me fui nutriendo de distintos géneros musicales”, explicó. En ese proceso, subrayó la importancia de sus estudios en el IPA, donde cursó el profesorado de arte, siempre con una sólida base lírica.

El punto de quiebre en su carrera llegó a los 21 años, cuando decidió salir al mundo. “Me fui a viajar y a trabajar en cruceros”, contó. Esa experiencia le permitió recorrer escenarios de Norteamérica, Europa, Oceanía y Asia, y construir una carrera internacional marcada por la versatilidad y la adaptación a públicos muy diversos.

Sobre ese recorrido, Masiello remarcó: “La música que hago abarca a todos los públicos”. Incluso relató algunas particularidades de sus presentaciones en el exterior: “En Japón el tango les encanta, pero también me piden Queen o el Ave María”, comentó, reflejando la amplitud de su repertorio.

Su vida personal también quedó atravesada por esos años de viajes. En uno de sus trabajos en cruceros conoció a su esposa, de origen sudafricano, con quien comparte su vida desde hace nueve años, en una historia que acompaña el carácter itinerante de su carrera artística.

En este contexto, el cantante vuelve a Mar del Plata para presentarse este lunes 12 de enero, a las 21 horas, en el Centro de Arte Radio City Roxy (San Luis 1750). El concierto marcará un nuevo reencuentro con su ciudad y tendrá, además, el estreno mundial de su nueva canción, “Crescendo”, como parte de un recorrido musical que dialoga con su historia y su presente artístico.