El cantante argentino con proyección internacional se presentará el 12 de enero con un espectáculo cargado de clásicos inolvidables y el estreno mundial de una nueva canción.

Martín Masiello, reconocido cantante argentino con una destacada trayectoria internacional, regresa a Mar del Plata este lunes 12 de enero para reencontrarse con su público en un concierto único e inolvidable. La cita será a las 21 hs en el Centro de Arte Radio City Roxy (San Luis 1750).

Luego de presentarse recientemente en Mar del Plata con entradas agotadas, este verano vuelve para un nuevo encuentro con su ciudad y su gente, en un concierto que propone un viaje musical por distintos géneros y épocas.

Desde la grandeza de la música clásica, el romanticismo de los boleros y la pasión de los tangos, hasta canciones inmortales del repertorio internacional como las de Frank Sinatra y Elvis Presley, el espectáculo combina elegancia, emoción y una interpretación profundamente personal.

La noche tendrá además un momento muy especial: el estreno mundial de su nueva canción original, “Crescendo”, una obra que refleja su presente artístico y su constante evolución.

Nacido artísticamente en el Teatro Colón de Mar del Plata, Masiello comenzó su camino musical desde muy temprana edad, acompañado por su abuelo, el barítono marplatense Marcelo Appugliese, interpretando romanzas de zarzuela con tan solo 12 años. A los 21 inició su carrera internacional, recorriendo escenarios de Norteamérica, Europa, Oceanía y Asia, donde actualmente desarrolla gran parte de su actividad artística, incluyendo presentaciones en Japón, haciendo shows con un repertorio muy variado, pero siempre recordando sus raíces, interpretando tangos, música española y canzonettas napolitanas.

