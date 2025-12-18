Martín Bossi llegó a Mar del Plata para filmar una serie de videos promocionales vinculados a su debut teatral en la ciudad con La cena de los tontos y para protagonizar una campaña publicitaria internacional que se verá en distintos países de Hispanoamérica. El artista arribó ayer en un avión privado junto a un equipo de profesionales de la publicidad y la televisión española, y comenzó a trabajar en diversas locaciones de la costa marplatense.

El regreso del actor coincide con un aniversario significativo: se cumplen veinte años de su primera presentación en la ciudad. En esta nueva temporada, Bossi encabeza la exitosa comedia francesa de Francis Veber, acompañado por Gustavo Bermúdez, Laurita Fernández, Esteban Prol, Guillermo Arengo y el debut local de Roberto Benemio, bajo la dirección de Marcos Carnevale.

La cena de los tontos, que entre marzo y noviembre agotó localidades en el Teatro El Nacional de la avenida Corrientes y fue vista por más de 150.000 espectadores, iniciará su temporada marplatense el próximo viernes 26 en el Teatro Neptuno (Santa Fe entre Rivadavia y San Martín).

El tradicional teatro luce desde hace una semana una marquesina de gran tamaño que destaca el nombre del artista argentino, anticipando la fuerte apuesta de la producción para este verano.

Durante su estadía, Bossi también aprovechó para grabar divertidos videos promocionales de su debut en Mar del Plata, que serán difundidos en sus redes sociales y en las de sus compañeros de elenco. La obra se presentará de martes a domingo.

