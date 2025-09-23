El Gobierno Nacional oficializó cambios en calendario que establecen un enroque de días y habilita nuevos fines de semana largos de cuatro días para impulsar el turismo y el movimiento económico interno.

En este sentido, el viernes 21 de noviembre será un feriado con fines turísticos que se suma al lunes 24 de noviembre que se celebrará el Día de la Soberanía Nacional (trasladado desde el 20). Asimismo, el Día del Respeto a la Diversidad Cultural que cae domingo 12, será trasladado al viernes 10.

Al respecto, Guillermo Rossi, presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos, señaló en diálogo con El Marplatense que “los fines de semana largo para nosotros son un motor importante”.

“Si bien hoy la gente reserva por medio de las páginas de cada operador inmobiliario, es necesario el feriado de octubre porque moviliza tanto al inquilino como al propietario que pone en condiciones sus unidades para el alquiler de temporada”, continuó.

De modo que “estamos con buenas expectativas para el próximo fin de semana largo de octubre, teniendo en cuenta las dificultades económicas y la competitividad que tenemos con países vecinos”.

En línea con la temporada, buscan "ser competitivos con los precios y los servicios, en línea con todos los operadores turísticos que están trabajando, y por eso decidimos anticiparnos en estos precios sugeridos", concluyó.

