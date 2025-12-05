El presidente del Colegio de Martilleros de General Pueyrredon, Guillermo Rossi, aseguró que tienen “muy buenas expectativas” de cara a este fin de semana y, sobre todo, para la próxima temporada de verano para la que ya tienen “muchas consultas”, según confirmó a El Marplatense.

El referente de los martilleros afirmó que las expectativas para el fin de semana largo del 8 de diciembre -el último del año-, están en línea con lo que vienen observando en el sector desde noviembre. Precisamente el feriado extralargo del mes pasado ofreció cifras récord, con casi 160.000 turistas.

No obstante, Rossi expresó que según sus registros “todos los fines de semana Mar del Plata cuenta con un importante nivel de turistas”.

Por otra parte, el presidente del Colegio de Martilleros señaló que a la ciudad llegan visitantes con distintos propósitos: “Aquellos que vienen a disfrutar de unos días, aquellos que vienen a poner las propiedades en condiciones para la temporada de verano y también aquellos que deciden invertir”.

Precisamente, este movimiento que observan en las últimas semanas se refleja en la cantidad de consultas que se están recibiendo, que está superando lo que se preveía apenas unos meses atrás.

“Vamos a tener una buena temporada de verano”, confió Rossi y esa expectativa está sostenida en el hecho de que ya hay “muchas consultas”.