El martes comenzó con cielo nublado en Mar del Plata y una temperatura de 21 grados. Con el correr de las horas, la marca térmica irá en ascenso hasta llegar a los 26° durante la tarde, en una jornada con abundante nubosidad y condiciones inestables.

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De acuerdo con el pronóstico, durante la mañana y buena parte de la tarde se mantendrá el cielo cubierto, mientras que hacia la noche aparecen chubascos en la ciudad. Para ese tramo, la temperatura se ubicará entre los 21 y 22 grados.

Además, el SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para Mar del Plata, vigente desde la tarde de este martes hasta la mañana del miércoles 1 de abril. El aviso prevé lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

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Se estiman acumulados de entre 30 y 65 milímetros, con posibilidad de valores superiores en forma puntual.

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