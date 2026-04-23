niebla clima

Cielo despejado y 22 grados para este jueves en Mar del Plata
La mínima nocturna será de 12 grados.
La mínima nocturna será de 12 grados.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada templada, con cielo mayormente nublado, una máxima de 26 grados y chances de lluvias y tormentas hacia el cierre del día. Además, rige una alerta amarilla por tormentas desde la tarde.
La temperatura máxima alcanzará los 14° y la mínima será de 7°.
La temperatura irá desde los 4° hasta los 14 a lo largo de la jornada. La niebla presentará bancos más espesos en la zona costera de la ciudad y comenzará a disiparse recién pasado el mediodía.