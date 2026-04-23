Cielo despejado y 22 grados para este jueves en Mar del Plata
La mínima nocturna será de 12 grados.
El Servicio Meteorológico Nacional pronostica una jornada sin lluvia, con vientos del sudoeste que rotan al norte hacia la tarde.
La máxima de 22 grados se alcanzará durante la tarde, cuando el viento cambie al sector norte a entre 7 y 12 kilómetros por hora.
El organismo oficial no registra probabilidades de precipitación en ninguna franja del día. Los vientos se mantendrán entre 7 y 12 kilómetros por hora durante toda la jornada, sin ráfagas previstas.
Por períodos: madrugada nublada con 12 grados; mañana despejada con 15 grados; tarde despejada con máxima de 22; noche despejada con 17 grados.
