Zuckerberg estaría al frente del proceso de reclutamiento. (Foto: Reuters/Manuel Orbegozo)

El magnate tecnológico Mark Zuckerberg comparece este miércoles ante un jurado por primera vez en un juicio que analiza si las plataformas de Meta perjudicaron la salud mental de niños y adolescentes.

El caso, que se desarrolla en Los Ángeles, surge de la demanda presentada por una joven identificada como “Kaley”, quien sostiene que comenzó a usar YouTube a los 6 años e Instagram a los 9, y que las funciones adictivas de las plataformas la llevaron a desarrollar ansiedad, dismorfia corporal y pensamientos suicidas. Según su abogado, llegó a pasar más de 16 horas seguidas en Instagram.

La demanda es la primera de más de 1500 causas similares que avanzan en tribunales de Estados Unidos. Además de Meta, también está involucrado YouTube.

Desde la compañía rechazaron las acusaciones y aseguraron que “discrepan rotundamente” con los planteos. La defensa sostiene que los problemas de la demandante se vinculan a situaciones personales y familiares previas, y no al uso de redes sociales.

Se espera que Zuckerberg sea consultado sobre qué sabía la empresa acerca de los riesgos para menores y si priorizó las ganancias por encima de la seguridad. Meta destacó que en los últimos años implementó herramientas como supervisión parental y cuentas con restricciones automáticas para adolescentes.

El testimonio del CEO podría resultar clave para el jurado, que deberá determinar si Instagram fue un factor sustancial en los problemas de salud mental de la joven y si la empresa hizo lo suficiente para proteger a sus usuarios más jóvenes.

Fuente: CNN