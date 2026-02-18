Mark Zuckerberg testifica ante un jurado por un histórico juicio sobre adicción a redes sociales
El CEO de Meta declara en Los Ángeles en la primera demanda que llega a juicio por presuntos daños a menores vinculados a Instagram y YouTube.
El CEO de Meta declara en Los Ángeles en la primera demanda que llega a juicio por presuntos daños a menores vinculados a Instagram y YouTube.
Mark Zuckerberg sostuvo que una nueva generación de gafas inteligentes con IA y realidad aumentada podría convertirse en el próximo gran dispositivo tecnológico.
Según informó la Casa Rosada, su futuro par estadonidense le dijo que es su “presidente favorito”.
Luego, el 1 de junio, el presidente prevé participar del acto de renovación del mando de Nayin Bukele en El Salvador.
Lo mismo pasará con Facebook. Muchos reclamos quedaban en la nada.