El CEO de Meta Platforms, Mark Zuckerberg, volvió a poner en debate el futuro de los teléfonos móviles al afirmar que los celulares podrían ser reemplazados por una nueva generación de dispositivos portátiles. Se trata de gafas inteligentes con realidad aumentada, que permitirían realizar muchas de las funciones que hoy se hacen desde un smartphone.

El anuncio se dio en el marco del evento tecnológico Meta Connect 2025, donde la compañía presentó sus avances en dispositivos de realidad aumentada y en herramientas de inteligencia artificial integradas a estos equipos.

Según explicó el empresario, estas gafas permitirán ver mensajes, realizar videollamadas, interactuar con asistentes de inteligencia artificial y acceder a información digital directamente en el campo de visión del usuario, sin necesidad de usar un teléfono.

Entre los prototipos presentados se encuentra el modelo Meta Ray-Ban Display, desarrollado en colaboración con la marca Ray-Ban, que incorpora cámaras, altavoces y un sistema capaz de superponer contenido digital sobre la realidad.

La visión de Zuckerberg apunta a que, en el futuro, estos dispositivos portátiles se conviertan en la principal plataforma tecnológica cotidiana, del mismo modo que los smartphones desplazaron a las computadoras personales como centro de la vida digital.

De todos modos, especialistas del sector advierten que el reemplazo de los celulares no será inmediato, ya que los smartphones siguen teniendo un ecosistema de aplicaciones y servicios muy consolidado en la vida diaria de los usuarios.

