Marixa Balli, reconocida vedette y ex pareja de Rodrigo Bueno, compartió recientemente detalles conmovedores sobre el funeral del cantante, fallecido hace 25 años. Durante su participación en el programa “Patria y Familia” de Luzu TV, Balli relató cómo fue su despedida del “Potro” Rodrigo, revelando que, en un impulso, lo levantó y lo besó en su ataúd.



Balli describió que, al acercarse al féretro, las personas presentes le cedieron espacio para que pudiera despedirse en privado. Ella expresó: “Le pongo el corazón, se corren, me dicen: ‘Es tu momento’. Estuvieron muy ubicadas… Me quedo ahí paradita y le digo: ‘Te voy a dar un beso’”. Luego, decidió acercarse por el lado contrario al del ojo vendado de Rodrigo y, siguiendo su impulso, lo levantó y lo besó, acción que sorprendió a los presentes.



La relación entre Marixa Balli y Rodrigo Bueno fue significativa en la escena musical de los años 90, siendo ambos figuras destacadas del cuarteto. El trágico fallecimiento de Rodrigo en 2000 dejó una profunda huella en Balli, quien ha compartido en diversas ocasiones el impacto que tuvo en su vida y carrera.