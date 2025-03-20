El tuit contra la Argentina de la Federación de Chile que hizo estallar de bronca a los fans

Pablo Miland dijo que la entidad no controla la cuenta oficial de la Selección de su país. Tras el empate 1 a 1, un tuit parafraseó la canción "La Mano de Dios" que cantaba Rodrigo Bueno en honor a Maradona, cambiándole parte de la letra, por un jugador de descendencia inglesa.