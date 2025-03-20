Marixa Balli y el beso inesperado que estremeció el funeral de Rodrigo
Marixa Balli sorprendió al revelar el emotivo e inesperado gesto con el que despidió al 'Potro' Rodrigo en su funeral.
Marixa Balli sorprendió al revelar el emotivo e inesperado gesto con el que despidió al 'Potro' Rodrigo en su funeral.
Pablo Miland dijo que la entidad no controla la cuenta oficial de la Selección de su país. Tras el empate 1 a 1, un tuit parafraseó la canción "La Mano de Dios" que cantaba Rodrigo Bueno en honor a Maradona, cambiándole parte de la letra, por un jugador de descendencia inglesa.