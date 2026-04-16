Mariano Hueter: “Confío en lo que hago y eso me hace ser positivo frente a todos los resultados”
Mariano Hueter despliega una trayectoria multipremiada que integra cine, televisión y música, donde su identidad artística cruza narrativa audiovisual y rock.
Mariano Hueter es un joven director, guionista y músico que traslada su universo del set al escenario, cruzando cine, rock y vida en un relato apasionante.
Surgió en el mundo audiovisual como un prodigio precoz: a los 18 años dirigió su primer cortometraje Utopía, ganando varios reconocimientos y con apenas 21 produjo su primera serie, Inconsciente colectivo, con Nicolás Pauls y Felipe Colombo.
Ha creado y dirigido éxitos para Disney+, Netflix, Amazon, Flow, Star+, Viacom y MGM, como Inconvivencia (2019, estrenada en Berlín y mejor serie argentina), El mundo de Mateo (premio al mejor guion en BA Series 2020), El grito de las mariposas (2023, 13 episodios sobre las hermanas Mirabal) y Yiya (2025, sobre la primera asesina serial argentina).
Su ópera prima en cine, Pensamiento lateral (2025, con Itziar Ituño de La Casa de Papel y Alberto Ammann), thriller psicológico sobre poder y género, arrasó con el Premio de la Crítica en Moscú y preseleccionó a los Oscar argentinos, consolidando premios como PRODU al Mejor Director Iberoamericano, DAC a trayectoria y Luna de Valencia.
Músico desde la adolescencia con su propia banda de rock -para escapar de lo cotidiano-, Hueter compuso bandas sonoras para sus obras audiovisuales antes de lanzar su debut solista este año: un disco de ocho canciones conceptuales, depuradas de más de 14 temas, donde rock nacional noventoso (eco de Los Rodríguez y Calamaro) se funde con su narrativa cinematográfica.
Producido por Yamil Salvador (Guasones) con arreglos y teclados, reúne a cracks como Nicolás Simone (La Franela) en guitarras, El Niño (vientos, ex Calamaro) y Tano Cavalletti (La Mancha de Rolando) como drum doctor; adelantos como No existe la primavera prometen letras profundas en un sonido emocional y actualizado al 2026.
+ = Tu lado más positivo / Soy muy optimista con todo, a veces demasiado. Tengo mucha confianza en lo que hago y eso me hace ser positivo frente a todos los resultados, sean o no los esperados. Incluso cuando las cosas vienen difíciles o trabadas, me concentro lo que hay que hacer para que todo salga bien.
C = ¿Cuándo se despertó en vos la vocación de lo que estás haciendo? / Siempre fui muy artista de chiquito, con pasión por la música, el cine y cualquier cosa que se relacione con el arte. Fue en la secundaria cuando me di cuenta que tenía potencial para intentar dedicarle mi vida a lo que me apasionaba, y desde ese entonces que lo hago sin pensar demasiado en ello. Hoy por ejemplo, hacer música me conecta directamente con mi lado más infantil y eso me encanta.
H = ¿Hacia dónde vas en este mundo actual? / Me conecto mucho con transformar para bien lo que me rodea. Por más chiquito que sea, y tratar que los lugares por donde pase, sean un poco mejor. Sea el club donde hago deporte, mi banda, mi grupo de amigos, el colegio a donde llevo mis chicos, la ciudad donde vivo. Me parece que si cada uno hiciera eso, la realidad cambiaria drásticamente para bien.
A = ¿Alguna vez pensaste en dejar todo para comenzar una nueva vida? / Todo el tiempo, y muchas veces lo he hecho en distintos ámbitos. En la cúspide de mi carrera como director de cine, con mucho trabajo en Buenos Aires decidí venirme a vivir frente al mar, sabiendo que eso tendría un costo para mí. También lo he hecho con hábitos que detecté no eran buenos para mi vida y los cambié rotundamente. Creo que no debería dejar todo y empezar de nuevo, un poco, todos los días.
N = ¿Nunca le dirías Si a qué? / A la comodidad, al estancamiento, a lo estable, al confort absoluto. Han aparecido esas oportunidades y siempre (quizás no siendo muy inteligente en este sistema en el que vivimos) le escape con un NO rotundo.
C = ¿Cómo conectás con tu lado espiritual? / La verdad es que no lo tengo bien claro. Soy muy espiritual y me vinculo mucho con eso, pero sin ningún tipo de religiosidad o creencia exacta. Me permito dudar de todo siempre, y al mismo tiempo soy alguien de mucha fe.
E = ¿Esperás volver en otra vida y haciendo qué? / No pienso en eso, te diría que vivo con la certeza de que esta es nuestra única vida, y que no podemos conformarmos con la revancha de algo que no sabemos si vendrá. Es hoy, es ahora
Chacha Durán | @chachaduran
Locutor Nacional . Conductor Radio y Tv.
www.chachaduran.com
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión