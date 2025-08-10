El entrenador de Aldosivi, Mariano Charlier, habló en conferencia de prensa luego de la derrota por 3-1 ante Barracas Central en condición de visitante y dejó sus sensaciones del partido y del equipo, que aún no ha ganado en este segundo semestre.

"Fallamos donde se definen los partidos. En el área nuestra defendimos bien y en ataque estuvimos tibios, no fuimos agresivos ni generamos peligro", comenzó. Además explicó la modificación del entretiempo donde ingresó Rodrigo González y salió Ignacio Guerrico y dijo: “El cambio es porque estaba amonestado, no podíamos regalar. Giuliano se adapta por izquierda, no es algo nuevo. Rochi nos dio mucho en ataque en los partidos anteriores”.

Por otro lado, habló de la polémica del primer tanto del “Guapo” y expreso: “El gol nos afectó. Si estaba alevosamente adelantado no lo ví todavia. No creo porque con la tecnología tendría que haber saltado. Si fue tan finito, como me dijieron en el vestuario, no hay mucho para hacer”

Finalmente, dialogó sobre la carencia de ataque del equipo y sentenció: “Estamos sintiendo la falta de Elías Torres. La idea era traer a Tobi para ir potenciándolo y que sea el que conocimos y estamos en ese proceso. Es muy poco tiempo para él y para los otros nueves del plantel para reemplazar a Elías fácilmente”.

