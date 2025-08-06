El defensor de Güemes de Santiago del Estero, Mariano Bettini, pasó por Marca Deportiva Radio (FM 99.9) en la previa al encuentro con Alvarado, su ex equipo donde permaneció dos años.

En principio, analizó este último tramo de la Primera Nacional y dijo: “Se definen muchas cosas, pero al mismo tiempo nada porque van a faltar 8 fechas después del partido del fin de semana. Creo que hay muchos equipos que están muy acumulados en la parte media y baja. A pesar de que nosotros venimos de no perder 12 partidos, así y todo no pudimos despegarnos de lo que es la zona baja. Va a ser un partido bisagra”.

Por otro lado, habló del “Torito” donde jugó hasta fines de 2024 y de su actual entrenador y dijo: “Hoy en día es un equipo fuerte, tiene jugadores de mucha jerarquía, un técnico que lo tuvimos acá y sabemos la forma de jugar que tiene, que es dentro de las posibilidades, ofensiva. Nosotros llegamos en un momento donde se consolidó el grupo. En lo personal es como una sensación encontrada de tal vez volver a un club, en una cancha en el cual estuve dos años y me he pasado cosas muy lindas”.

“Estuve dos años, jugué casi más de 50 partidos, entonces también marca el compromiso que uno tuvo a la hora de estar en un club importante como Alvarado. Acá la vida también es tranquila, obviamente sin el condimento que ahí teníamos mar pero nosotros ya estamos como acostumbrados tal vez a esta vida de estar en un lado un día, y en otro al otro día”, continuó.

Finalmente, explicó lo que se vive como futbolista al momento de pelear en la zona baja y cerró: “Ya va a ser el cuarto año que lamentablemente me toca estar peleando por mantener la categoría. No es lindo para nadie. En nuestro caso tenemos un plantel de bastante experiencia en estas situaciones pero es fútbol; acá marca y manda el resultado”.

