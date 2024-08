Florencia Borelli será la última representante de Mar del Plata en los Juegos Olímpicos de París 2024 y una de las últimas deportistas argentinas en competir teniendo en cuenta que el Maratón se correrá el domingo 11 de agosto, día de la Ceremonia de Clausura.

La preparación para ella ha sido larga y la última parada antes de la gran cita es en Madrid. Está acompañado por su hermana gemela, Mariana que también es una atleta de larga trayectoria y sirve de apoyo para una preparación tan importante. Desde España, la hermana de Florencia habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre el camino que están recorriendo juntas: "Vinimos a Madrid para ir acostumbrándonos un poco al calor que está muy fuerte. Creo que corro yo el domingo al vivirlo con tanto compañerismo y desde muy chica. Lo que más aspira un corredor es estar en un Juego Olímpico y lo festejamos mucho cuando logró la clasificación porque fue con marca mínima que te pone en otro nivel".

El tiempo de preparación para una prueba como el Maratón es clave y cree que ha sido una ventaja todo el recorrido que hizo desde aquella gran marca en Sevilla: "Un punto importante es que clasificó en febrero y podía planificar todo con tiempo. Entrenó mucho en Mar del Plata terminando la puesta a punto en Cachi y no tuvo que estar hasta último momento esperando", dijo a diferencia de lo que le sucedió, por ejemplo, a Belén Casetta.

El rol de Mariana Borelli es sostenerla, ayudarla y servirle de cable a tierra en momentos de tensión plena: "la ayudo un poco en todo, en lo que necesita, en los últimos meses la ayudé mucho con sus entrenamientos porque ella tiene un nivel muy alto en fondo. Sirve el apoyo mental también porque tantos kilómetros de entrenamiento se hacen muy duros y juega mucho el apoyo y el acompañamiento".

Justamente sobre la característica que más podría ayudarla en la competencia de París, agregó que "ella siempre fue muy fuerte psicológicamente, siempre aguantó, puso la vara alta y eso la fue curtiendo. Lo que pasa en Sudamérica es que tenés pocas oportunidades de hacer un buen registro y eso hace que el atleta sea más duro porque no tenes muchas chances de competir. Quieras o no, eso hace que te forjes de otra manera". También está dentro de los parámetros no tener un buen día o que la cabeza te juegue una mala pasada y es algo que las hermanas Borelli tienen presente: "Simone Biles abrió el abanico de entender que el atleta no es una máquina y eso está bueno. Cada vez que llegan los Juegos Olímpicos pasa que si no ganás medalla o estás cerca de conseguirla, te critican".

Para saber si un deportista tuvo éxito o no en una competencia, es importante saber su realidad y entender los objetivos que persigue. En ese sentido, y en una competencia tan exigente como el Maratón, Mariana indicó que "mucha gente me dice si Florencia aspira al podio pero en números está muy lejos. Ella quiere luchar un top 15 o un top 20, creo que puede conseguirlo aunque a la vez hay que tener los pies sobre la tierra todo el tiempo".

Estos momentos previos son de mucha ansiedad y nerviosismo porque competirá en el último día de los Juegos Olímpicos y en el camino, está viendo todo lo que pasa con los deportistas argentinos. Parece no ser para Florencia Borelli un factor que la saque de eje: "tiene la virtud de ser muy tranquila y relajada a la hora de competir. Estamos tratando de no estar con tanta ansiedad. En mi caso, estoy emocionadísima por ver a mi hermana, se que va a pelear fuerte e irá por todo".

El miércoles 7 de agosto hará el último viaje desde Madrid hasta París para alojarse en la Villa Olímpica y su familia estará presente acompañándola todo el tiempo: "queda el último tirón", finalizó Mariana Borelli. Sólo faltan unos días para que cierre la actuación marplatense en París en un Maratón que promete ser inolvidable porque se dará el lujo de correr en medio de un museo, ya que el circuito recorrerá todos los lugares emblemáticos de la ciudad, tal como ha sucedido a lo largo de todos los Juegos Olímpicos.