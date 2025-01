Mar del Plata es una ciudad que trae recuerdos inmediatos sobre la infancia de la mayoría. Y es también el caso de María Carámbula, que conoció la ciudad de chica cuando acompañaba a su padre, el recordado Berugo, en las temporadas veraniegas y luego, de grande, cuando ella misma protagonizó diferentes espectáculos. Ahora, la actriz se suma a Radio Mitre y El Marplatense, lo que le incorpora nuevos elementos a su vínculo con estas playas.

“La amo -comentó Carámbula sobre la ciudad-, de hecho la conocía por mi padre, cuando venía a hacer temporadas. Yo era chica, venía con los uruguayos (NdR: por la troupe de Telecataplum e Hiperhumor). Y me genera mucho cariño”.

En diálogo con Roberto Curri en Los datos del día, el programa de Radio Mitre Mar del Plata donde María Carámbula participará de lunes a viernes, la actriz comentó que en aquellas temporadas “papá laburaba pero nosotros hacíamos vacaciones a full, con los hijos de los uruguayos armábamos grupo y era como muy divertido”.

“Hacíamos día de playa, él alquilaba a veces en el centro, en Los Troncos, como se diera. Y hacíamos vida de playa, comíamos rico, todo pescadito marplatense y guitarreadas. Siempre él sumó la música a los encuentros. Había joda y después iba a trabajar”, contó.

Después pasó el tiempo y la propia María comenzó a hacer temporada. “Y me dio algo en el pecho porque estaba mi papá por ahí dando vueltas, en el cielo de Mar del Plata. Y la gente, y la onda que hay. Es tan divina la ciudad. Nunca había hecho radio en Mar del Plata, es como un cóctel fundamental”, aseguró.

Para María venir a la ciudad a hacer teatro en temporada tiene sus contras porque “estás de reunión, de sobremesa. Y todos se quedan y te vas al teatro”. No obstante, tiene su premio: “Después llegás al camarín y no te cambiás por nadie. Me acuerdo de que la última temporada no iba a la playa, directamente iba los lunes que era el día de descanso. Me daba bronca cortarme la playa, entonces no iba”.

Mar del Plata, verano, temporada, teatro. Para María es imposible no hablar del mundo artístico y del espectáculo, si se piensa en la ciudad. Pero atención, para ella “una cosa es el show y otra las estrellas”.

“Está el ‘Puma’ Goity, chapeau, que lo tenemos haciendo Cyrano. Artistas que te vuelan la peluca. Y después tenemos el show, que te digo sinceramente me meto en Twitter -que ya ni lo uso-, veo los trending topic y veo los temas del día y me aparece toda un catarata de esta gente que, bueno… ‘que mi marido, que tu marido’. Basta gente, somos libres. Estaba todo podrido si se va con otra tu marido. Pero se nos viene encima la ola. Todos los días una nueva, hagan una serie ya”, comentó con ironía.