María Bertone nació en 1969 en la ciudad de Mar del Plata, marcando el inicio de una trayectoria que cruzaría fronteras y disciplinas artísticas.

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A la temprana edad de seis años, su vida se trasladó al Perú, país donde realizó sus estudios primarios y permaneció con su familia hasta el año 1980, momento en que regresó a su ciudad natal.

Tras un período de búsqueda vocacional en el que exploró diversas facultades, decidió profesionalizar su inclinación por la gastronomía formándose académicamente en la Escuela de Hotelería y Gastronomía.

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Su consolidación en el sector comenzó formalmente en 1997 con la apertura de María Bonita, un emprendimiento familiar que lideró durante doce años y que sentó las bases de su experiencia culinaria.

A lo largo de su carrera, María supo integrar su labor en la cocina con una profunda vocación artística que la llevó a participar en proyectos emblemáticos como la Casa de Té de la Villa Victoria y la Fundación del Café Crucoli junto a su esposo a Fede Leto.

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En el año 2018 inauguró Lima Linda en sociedad con su hermano. Finalmente, el año pasado alcanzó la síntesis de su búsqueda personal al abrir su propio espacio, María Bertone Galería de Sabores, un lugar donde fusiona la plástica y lo culinario.

Por su pasión artística, dedicación a la cocina y su admiración por ángeles hoy divide por letras su +Chance!!

+ = Tu lado más positivo / Mi lado más positivo es que cuando empiezo un proyecto que me convence, lo doy todo. Pongo toda mi energía ahí y hago que funcione.

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C = ¿Cuándo se despertó en vos la vocación de lo que estás haciendo? / La de cocinera se me despertó en la adolescencia. En mi casa hacíamos equipos de cocina y nos tocaba cocinar y de a poco le fui agarrando el gusto. Tengo una familia a la que le gusta muchísimo comer y cocinar, y creo que ahí nació. Después estudié la carrera y me dediqué a eso. La vocación artística la tengo desde siempre. Solo de adulta me di la oportunidad de desarrollarla. A la hora de pensar en carreras para seguir, nunca pensé en ser artista. Ya con la mayoría de mis hijos nacidos empecé a pintar y me di cuenta que, en algún punto, es lo mío.

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H = ¿Hacia dónde vas en este mundo actual? / En esta vorágine del mundo actual, donde todo es hiperinformación y consumo pleno, voy para otro lado. No me siento parte de esto. sino como de otra dimensión. No sé a dónde voy, me parece que para el lado contrario; el de conservar lo que queda de los vínculos directos y no virtuales... bueno, en mi casa, por ejemplo, el teléfono en la mesa está prohibido.

A = ¿Alguna vez pensaste en dejar todo para comenzar una nueva vida? / La verdad que no, nunca pensé en dejar todo para comenzar una vida nueva. Para nada.

N = ¿Nunca le dirías Si a qué? / Nunca le diría sí a hacer algo que no me guste solamente por dinero. Es algo que ya lo hice y no me sirvió ni me resultó positivo.

C = ¿Como conectas con tu lado espiritual? / Creo que lo que más me acerca a mi espiritualidad es la naturaleza. Observarla. No adhiero a ninguna religión, pero sí siento que hay algo que es más grande que nosotros y que es más sabio, y muchas veces, o casi siempre, es la naturaleza. Soy una agradecida de la vida."

E = ¿Esperas volver en otra vida y haciendo qué? / Si volviera en otra vida, 100% quiero ser bailarina.

Chacha Durán | @chachaduran

Locutor Nacional . Conductor Radio y Tv.

www.chachaduran.com