Marea Dance, el estudio de danzas de Mar del Plata que nació del sueño de una joven coreógrafa y profesora de educación física, se ha convertido en un referente local en apenas un año de funcionamiento.

Ads

Desde su inauguración el 18 de mayo de 2024, las clases rápidamente se llenaron, y su primera muestra de fin de año fue un éxito rotundo.

La proyección del estudio no se detuvo allí: en su primera participación en un torneo nacional, Marea Dance obtuvo la mención a presentación coreográfica de oro con 81 puntos, además de trofeo y medallas, y clasificó para la Copa de Campeones y la gran final que se realizará en Buenos Aires.

Ads

Puede interesarte

La directora del proyecto, Morena Punter, expresó su felicidad y orgullo por lo alcanzado hasta ahora, y adelantó que su mayor objetivo es contar con un espacio propio y más accesible, ya que actualmente el estudio funciona dentro de un club local.

El próximo 28 de octubre, Marea Dance realizará su segunda muestra anual en el Teatro Payró y competirá nuevamente en un torneo nacional, consolidando su crecimiento y su relevancia en la escena artística de Mar del Plata.

Ads