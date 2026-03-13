El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) informó que este sábado desde las 17:00 se realizará en Villa Victoria (Matheu 1851) el Mardel Jam Fest 26, un festival que combinará música en vivo con actividades vinculadas al cuidado del ambiente.

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La programación musical incluirá la presentación de Gintonic, con canciones de Oasis, a las 17:00; The Turners, tributo a Arctic Monkeys, a partir de las 18:00; y el cierre estará a cargo de Equinoxio, con un tributo a Red Hot Chili Peppers, desde las 19:00.

Uno de los espacios destacados del festival será el denominado Green Village, un sector pensado para promover la conciencia ambiental a través de experiencias participativas.

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En ese contexto se desarrollarán activaciones temáticas y charlas informativas, entre ellas una disertación sobre Sustentabilidad, Agro y Ambiente a cargo del técnico forestal Sergio Bravo y otra sobre la importancia de las abejas para el ecosistema brindada por los responsables de Miel Kinturray.

Además, parte de lo recaudado durante el evento será destinado a la Sociedad de Horticultura Marplatense, entidad encargada de cuidar y proteger el parque del museo.

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