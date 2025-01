Marcos Siebert ha participado un nuevo año en categorías de orden internacional y con una carrera deportiva que le permite seguir en un lugar privilegiado. Es que su butaca en el GT Open le ha costado mucho conseguirla e incluso durante el 2024 tuvo experiencias extraordinarias.

En cada fin de año, el marplatense viene a la ciudad y disfruta reconectarse brevemente con sus orígenes. En diálogo con Marca Deportiva Radio (FM 99.9), Siebert se refirió a una temporada donde aspiraba al título pero no pudo conseguirlo: “Fue un año muy bueno en cuanto a velocidad y performance mía, estuve muy fuerte, al igual que el año pasado. Quería ir por el campeonato con el equipo, estaba claro el objetivo. Arrancamos bastante bien, estuvimos siempre arriba pero tuvimos una racha negativa, con problemas técnicos, se rompió el motor dos veces, en dos carreras hubo un problema en la parada en boxes y en una se trabó una rueda en Spa, cuando veníamos ganando y eso nos privó de muchos puntos. En la última fecha venía tercero, íbamos a quedar terceros en el campeonato pero nos quedamos sin nafta faltando una vuelta, un pequeño error de cálculo del ingeniero. Es un balance agridulce porque estábamos para pelear el campeonato”.

Mientras iba disputando la temporada con el auto de Gran Turismo, tuvo una invitación para competir en las European Le Mans Series (ELMS) con un auto de categoría LMP2, un escalón por encima de la LMP3 donde había sido campeón en el 2023: “Fue increíble, sin duda la frutilla del postre. Es un auto, un campeonato en el que quería correr, venía de ser campeón el año pasado en el LMP3 y hasta enero del año pasado estaba seguro en Cool Racing para seguir. Después por esas cosas que tiene el automovilismo, apareció otro piloto que, desesperado por la butaca, trajo un sponsor gigante y me bajaron. Es lo que tiene a veces ir sin presupuesto o ser el piloto pro, que no pagan los equipos. Tuve revancha, me llamó Idec Sport, un equipazo francés con base en el circuito de Paul Ricard que es increíble. Tuve dos fines de semana de carrera en Imola y en Spa, mis dos pistas favoritas. Así que fue una revancha increíble, muy buenos resultados Fue lo mejor de la temporada, es mi auto favorito y en el que más disfruto. Llegamos a 310 kms/h en Imola y en Spa; era muy veloz”, dijo ejemplificando Marcos.

También volvió a correr en Argentina, una materia pendiente durante más de una década y lo hizo en los 200 kilómetros del Super TC 2000 en Buenos Aires: “Me llegó la invitación del equipo Action de Renault y no lo dudé ni un segundo. Si bien no conocía el circuito y nunca había manejado un tracción delantera en mi vida, que es que es otro deporte, no lo dude porque quería venir a correr a casa, a Argentina después de 10 años. Iba a verlo a Christian Ledesma al Súper TC 2000 y decía “qué locura poder correr esta carrera”. No lo dudé, fui con todos mis amigos y pasé una semana increíble. Deportivamente también estuvo bueno, si bien me costó adaptarme estoy agradecido con la categoría y el equipo que me invitó. Fue un lindo evento la verdad”.

EL AÑO DE FRANCO COLAPINTO

Para un piloto que se fue a Europa con la aspiración de integrar la Fórmula 1, que Franco Colapinto haya tenido su butaca durante 9 carreras en el equipo Williams, es un hecho significativo y que terminó celebrando. “Franco es un gran amigo mío, de hecho vivimos juntos en Valencia un par de meses. Me pone contento, yo también estuve muy cerca en su momento de lo que es la F1, estuve en la escalera. Fue como una revancha con Franquito porque llegó uno de los nuestros, sin duda es especial. Está bueno lo que despertó también a nivel país y en el automovilismo, que es un deporte que teníamos un poco dormido en cuanto al apoyo a los pilotos que están en el exterior”, opinó Siebert.

Por ahora, el pilarense no va a continuar con una butaca en la máxima categoría mundial del automovilismo, pero tener un respaldo de sponsoreo es clave para que eso, tarde o temprano termine sucediendo: “Hoy en 80% te diría que el marketing, el presupuesto y sponsor que puedas mover son claves para estar. Es un gran negocio la Fórmula Uno y debe tener alguno de los conceptos grandes para que funcione. Después hay muchos pilotos que están al nivel de correo en Fórmula Uno, Fórmula Dos y demás, pero el que mueva más la vara en ese contexto es el que pesa al final de día”.

En ese sentido, el marplatense destacó que Colapinto tendrá oportunidades y cree que habrá posibilidades en un futuro para él: “Tiene futuro en la Fórmula 1, de hecho te diría que hoy por hoy el sponsoreo es lo que más pesa sacando lo conductivo, porque también viene con muchas empresas grandes atrás como MercadoLibre y Globant, entonces ya es un producto muy interesante para la categoría”, concluyó.