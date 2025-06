El nuevo entrenador de Alvarado, Marcelo Vázquez, habló luego de dirigir su primera práctica y dejó sus primeras sensaciones del plantel, el mercado de pases y el momento que atraviesa el club en la tabla de posiciones.

En principio, el DT hizo hincapié en lo psicólogico en el plantel y dijo: “Sabemos que hay material, hay que ponerse a trabajar y trataremos de cambiar cuanto antes la imagen y que los chicos tengan confianza, el futbol se trata de eso. Trabajaremos sobre todo en lo mental para el partido del viernes. Notamos mucho nerviosismo y ansiedad en ellos”.

De la misma manera, se mostró agradecido por la oportunidad y contó: “Era una deuda pendiente que teníamos ahí poder coincidir con Emiliano (por Montes) y se dio. Apenas me llamó le dije que sí. Quería estar en el club, lo vengo siguiendo hace mucho. Estoy con muchas ganas de revertir esta historia”.

Asimismo, dialogó sobre lo que significa llegar a un plantel que se encuentra en la situación del “Torito”, hoy anteúltimo y en zona de descenso, y relató: “Nosotros los entrenadores sabemos que estamos para eso. Yo vengo de un club donde no nos fue bien, nos salvamos del descenso el año pasado, pero esto es dinámico. Hoy es todo a base de resultados. Venimos con mucha confianza para la segunda parte”.

Finalmente, cuando fue consultado por tema refuerzos el entrenador respondió: “Hoy no es algo que me quite el sueño. La idea es potenciar lo que tenemos. Hay varios chicos que están trabajando diferenciado del grupo”.