Quilmes y Peñarol recibieron la sanción por parte de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe) y no podrán jugar por 6 partidos sin público, 3 de local y 3 de visitante. La afectación económica es directa y genera inconvenientes concretos luego de los hechos violentos que obligaron a la suspensión del clásico.

En diálogo con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) el presidente del “cervecero” Marcelo Jiménez se refirió a los alcances de esta determinación: “estamos mal por la sanción, era más o menos lo que estábamos esperando, teníamos un pequeño adelanto de lo que podía ser. Uno piensa lo que pudo haber pasado y la verdad que todas las medidas a tomar son pocas. Después la sanción perjudica a los clubes pero realmente nosotros no podemos manejar ese tema, hay que acatarla y tratar de trabajar como venimos haciéndolo con Peñarol en conjunto, para que estas cosas no vuelvan a suceder. Si las cosas salen bien, la sanción puede reducirse, así que hay que trabajar en pos de eso”.

A Quilmes la sanción empezará a regir en el debut mismo por la Liga Argentina que se dará la próxima semana: “Nosotros somos los que más lo vamos a sentir porque arrancamos de local. Hay que asumir las responsabilidades, hay que tratar de ser mejores cada día trabajando y que esto no vuelva a suceder. No sé en cuánto tiempo podremos volver a jugar un clásico pero esto nos ha perjudicado mucho, el dinero extra a las arcas, lo necesitamos los dos clubes”.

Si bien se especuló con una intento de apelación de ambas entidades ante APreViDe, el presidente de Quilmes lo consideró innecesario: “no la apelaremos porque más allá de que uno le parezca que es excesivo, la verdad que las cosas sucedieron y no queremos escaparle a la responsabilidad. Para nosotros, la sanción es inmediata, los primeros dos partidos los tenemos de local. Jugaremos sin público y después veremos”.

Mientras esperan que se reduzca esa medida informada en las próximas semanas, también hubo una sanción del tribunal de disciplina de la Asociación de Clubes de Básquet que iba en el mismo sentido, pero era de sólo 4 partidos sin público: “hay una sanción de cuatro partidos de la AdC que vendría a ser lo mismo pero en menor cantidad de juegos; no cambia nada”, aclaró Jiménez.

También apeló al sentido común y a la responsabilidad de los hinchas de Quilmes para que no haya más violencia que pueda terminar con medidas aún más graves para la institución: “acá los perjudicados somos los dos clubes, si llega a pasar algo en estos partidos, la verdad que nos pueden prohibir la cancha, sacarnos la localía; hay un montón de perjuicios que pueden suceder si realmente alguien no entiende que esto es un básquet, que es para las familias, que no queremos ningún violento, simplemente eso”.

El otro paso que se debería dar a conocer es la identidad de los que participaron y que el propio APreViDe empiece a aplicar el derecho de admisión, un pedido en particular de los dos clubes marplatenses: “lamentablemente nosotros no tenemos mucho que ver, más allá de que son hinchas de nuestro club, algunos ni siquiera son socios, porque si lo fueran socios uno los puede sancionar, los puede expulsar, pero son personas que vienen a la cancha porque compran la entrada. Si hay un derecho de admisión de APreViDe haremos lo que ellos nos dicen”, finalizó.