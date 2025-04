Quilmes cerró su temporada en la Liga Argentina demasiado pronto por las aspiraciones que tenía un interesante plantel que se había conformado. El nuevo formato de competencia obligaba a una revisión cuando se finaliza el trabajo, pero también hubo cosas en el camino que fueron complicando el año “cervecero”.

El presidente de la institución, Marcelo Jiménez, analizó todo lo sucedido en diálogo con Marca Deportiva Radio (FM 99.9). En principio, el formato no parece una buena noticia para los clubes o al menos para el “tricolor”: “Fue un formato raro, en principio no creemos que sea la mejor opción, por lo menos el Torneo Apertura, el Clausura con playoff es un poco más justo. No es lo que más nos gustó a nosotros”.

Los dos campeonatos y el sistema de cuadrangulares clasificatorios, tenía un sentido específico vinculado más a lo económico que a lo deportivo: “Se había hecho para bajar la cantidad de kilómetros de los equipos, era una prioridad porque realmente los costos de logística son equivalentes a los del plantel. En ese contexto sirve, pero no en lo deportivo; no creo que haya sido una una buena decisión”.

En lo deportivo tampoco terminó siendo bueno el trabajo del equipo más allá de algunas actuaciones individuales de alto nivel como Andrés Lugli o Juane De La Fuente: “nosotros como equipo, como club, obviamente que hubiésemos querido estar un poco más arriba. Creíamos que podíamos estar un poco mejor. Por nombres e individualidades teníamos un buen plantel. Lo que no se logró es ensamblar el equipo. Estoy convencido que teníamos que estar mucho más arriba”.

Puede interesarte

Pero el presidente llamó a la reflexión de lo sucedido y a pensar en la forma de armar el plantel para la próxima temporada: “hay que ver de los errores cometidos, como no consultar. Hay que tener un poquitito más de consulta sobre los jugadores que se traen porque una cosa es lo individual y otra cosa es cómo se comportan los jugadores en grupo. Cuando conformamos el equipo, se le dio toda la autoridad a Ezequiel Santiago Medina y pasó lo que pasó”.

Para recapitular y armar la campaña siguiente tendrán mucho tiempo porque este tipo de formato hace que se queden demasiado pronto sin actividad en caso de no llegar a instancias finales del Torneo Clausura: “Es algo a lo que no estábamos acostumbrados. Antes terminaba una temporada y ya estabas armando la otra. Tenemos tiempo para digerir esto, para analizar todos los errores cometidos y tratar de hacer algo mejor para la temporada que viene. Como primer medida tenemos que cerrar el año, después ver si vamos a continuar con el técnico, si va a venir otro, son todas decisiones que hay que empezar a charlar y tomar y a partir de ahí empezar a armar de vuelta el equipo”.

Si bien la intención del club apunta a que tendría que seguir Izarra, no descartó traer otro tipo de entrenador: “Siempre la idea nuestra es trabajar con gente del club, pero todas estas cosas que nos han venido pasando nos hacen replantear si no tenemos que cambiar el método y eso es lo que vamos a analizar”, concluyó Jiménez.